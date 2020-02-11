В Москве состоялась светская премьера фильма «Лед 2»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

10 февраля в столичном киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера романтической сказки Жоры Крыжовника ЛЁД 2. По красной дорожке прошли как создатели фильма: режиссер Жора Крыжовников, продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Антон Златопольский, Вячеслав Муругов и исполнители главных ролей Александр Петров, Аглая Тарасова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, Вита Корниенко и Сергей Лавыгин.

Премьеру посетили звезды отечественного кино и шоу-бизнеса: Алла Пугачева, Сергей Светлаков, Светлана Лобода, Игорь Угольников, Паулина Андреева, Светлана Устинова, Илья Стюарт, Павел Деревянко, Сергей Бурунов, Стася Милославская, Юлия Пересильд, Даниил Белых, Марианна Максимовская, Алина Акилова, Алена Чехова, Юлия Назаренко, Айза Анохина, Андрей Мерзликин, Рената Пиотровски, Маша Цигаль, Рина Гришина, Гарик Мартиросян, Nazima, Мария Кончаловская, Любовь Толкалина, Настасья Самбурская, Илья Бачурин, MBAND, Мурад и Наталья Османн, Юрий Колокольников, Филипп Авдеев, Юлия Снигирь, Дарья Повереннова, Агата Муцениеце, Артем Михалков, Ксения Чилингарова, Александр Котт, Анна Цуканова-Котт, Екатерина Волкова, Елена Летучая, Милош Бикович, Виктория Толстоганова, Семен Трескунов, Алексей Серебряков, Евгений Сангаджиев, Татьяна Михалкова, Тина Канделаки, Игорь Мишин, Анна Михалкова, Алина Левда, Юлия Рыбакова, Марина Ермошкина, Сергей Штепс, Александра Набатчикова, Софья Набатчикова, Снежана Самохина, Нелли Ермолаева, Кристина Крайт, Алексей Столяров, Таша Белая и многие другие.

К сожалению, гостям не удалось досмотреть картину до конца, так как за 15 минут до финала в кинотеатре сработала система экстренного оповещения и люди были вынуждены покинуть зал. Этот инцидент не испортил зрителям впечатление от фильма: они с нетерпением ждут выхода фильма в прокат, чтобы досмотреть историю до конца, о чем уже сообщили в своих социальных сетях.

Фотографии с премьеры предоставлены компанией Sony (Фотограф: Геннадий Авраменко).

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11.02.2020