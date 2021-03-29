В Москве состоялась премьера фильма «Маша»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

28 марта в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера драмы режиссера Анастасии Пальчиковой МАША. Картина совместного производства кинокомпании «Марс Медиа», телеканала ТВ-3, «Сигма», 1-2-3 Production и «МТС Медиа» выходит в российский прокат 1 апреля 2021 года.

Поддержать режиссера и одними из первых посмотреть лучший дебют «Кинотавра 2020» пришли: Владимир Мишуков, Юлия Снигирь, Чулпан Хаматова, Юра Борисов с женой, Ирина Розанова, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Дмитрий Ендальцев, Юлия Паршута, Наталья Кудряшова, Наташа Меркулова и Алексей Чупов, Юлия Хлынина, Маргарита Аброськина, Павел Табаков, Анна Плетнёва, Андрей Звонкий, Григорий Калинин, Светлана Камынина, Елена Старостина, Мила Сивацкая, Стивен Окснер, Лика и Кристина Каширины, Таша Белая, Вера Полозкова, Данил Стеклов, Софья Володчинская, Роман Маякин, Антон Малышев, Екатерина Архарова и Артем Ильясов, Аня Лилиенталь.

На сцену представить картину поднялась почти вся съемочная группа фильма – режиссер, сценарист и продюсер Анастасия Пальчикова, продюсеры Валерий Федорович, Евгений Никишов, Рубен Дишдишян, Лариса Блажко, оператор Глеб Филатов, актёры Аня Чиповская, Полина Гухман, Сергей Двойников, Максим Сапрыкин, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Ирис Лебедева, Ольга Федотова, Дмитрий Власкин, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Филипп Дьячков и многие другие.

«Хочется сначала сказать спасибо нашим партнерам: компании «МТС Медиа» и лично Игорю Мишину, благодаря которым состоялась эта премьера и будет прокат – несмотря на то, что эксклюзивные права приобретены для онлайн-кинотеатра МТС ТВ, − отметил продюсер 1-2-3 Production Евгений Никишов. − Спасибо Минкульту и Ольге Любимовой, нашему прокатчику «Планете Информ» и Дмитрию Литвинову».

Фото с премьеры предоставлены компанией Planeta Inform Film Distribution.

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29.03.2021