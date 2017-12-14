Звездной публике представили комедию «Новогодний переполох»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

В среду, 13 декабря, в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера семейной комедии НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ. Это история о проходящих не по плану новогодних праздниках в большой и не очень дружной семье генерала с властным и неуживчивым характером.

Первым зрителям картину представили режиссер Кирилл Папакуль и актеры Константин Крюков, Инга Оболдина, Иван Пышненко, Мария Вэй, Ренат Мухамбаев. Поддержать и поздравить коллег на показ пришли Владимир Машков, Алла Сурикова, Сергей Филин с семьей, Эвелина Бледанс, Янина Студилина, Александр Пушной, Гевонд Андреасян, Дарья Михалкова и другие.



НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ во всех кинотеатрах уже с сегодняшнего дня!

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14.12.2017