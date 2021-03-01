Фотоальбом

В Москве прошла премьера ленты «Нос или Заговор «не таких»»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В прошедшие выходные в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт»  состоялся показ фильма Андрея Хржановского НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ», который выходит в кинопрокат 11 марта. Картину зрителям представили режиссер Андрей Хржановский и кинокритик Антон Долин. 

В основе фильма – два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера, написанная в конце 1920-х гг. Дмитрием Шостаковичем. Лента входит в список претендентов на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», а также уже получила Приз жюри на Международном фестивале в Анси и была номинирована на премию Европейской киноакадемии. Картина открывала «Кинотавр» в сентябре прошлого года. 

Среди гостей московского показа были Чулпан Хаматова, Илья Хржановский, Екатерина Сканави, Юрий Рост, Любовь Галкина, Дмитрий Крымов, Сергей Женовач, Игорь Волошин, Ольга Свиблова, Дмитрий Ямпольский, Нелли Кобзон, Екатерина Двигубская и другие.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма. Фотограф – Максим Ли.

 

01.03.2021

Фотоальбомы

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

В Москве прошла премьера комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

Подробнее
Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В Москве прошла премьера комедии «Рашн Юг»

Подробнее
Фотоотчет из Центрального детского магазина на Лубянке

В столице представили ленту «Майор Гром: Чумной доктор»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 