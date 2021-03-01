В Москве прошла премьера ленты «Нос или Заговор «не таких»»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В прошедшие выходные в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялся показ фильма Андрея Хржановского НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ», который выходит в кинопрокат 11 марта. Картину зрителям представили режиссер Андрей Хржановский и кинокритик Антон Долин.

В основе фильма – два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера, написанная в конце 1920-х гг. Дмитрием Шостаковичем. Лента входит в список претендентов на «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм», а также уже получила Приз жюри на Международном фестивале в Анси и была номинирована на премию Европейской киноакадемии. Картина открывала «Кинотавр» в сентябре прошлого года.

Среди гостей московского показа были Чулпан Хаматова, Илья Хржановский, Екатерина Сканави, Юрий Рост, Любовь Галкина, Дмитрий Крымов, Сергей Женовач, Игорь Волошин, Ольга Свиблова, Дмитрий Ямпольский, Нелли Кобзон, Екатерина Двигубская и другие.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма. Фотограф – Максим Ли.

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01.03.2021