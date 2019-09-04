В Москве прошла премьера «Одессы»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась торжественная премьера фильма ОДЕССА. Картину представили создатели фильма: Валерий Тодоровский, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгения Брик, Ксения Раппопорт, Вероника Устимова, Диана Манукян, Сергей Муравьев, Степан Середа, Анна Друбич и другие.

Гостями премьеры стали: Юрий Антонов, Надежда Бабкина, Владимир Вишневский, Михаил Грушевский, Константи Эрнст, Ирина Винер, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков, Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Алексей Журбин, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Александр Любимов, Олеся Судзиловская, Александр Буйнов, Виктор Дробыш, Валерий Сюткин, Василий Мищенко, Сергей Галанин, Юрий Николаев, Алика Смехова, Аркадий Укупник, Ирина Рахманова, Юрий Грымов, Ирина Апексимова, Мария Лемешева, Михаил Грушевский, Павел Лунгин и другие.

Фильм выходит в прокат 5 сентября.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой Disney компании WDSSPR

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04.09.2019