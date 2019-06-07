В столице прошла светская премьера сериала «Рассказ служанки»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

В столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера третьего сезона одного из самых популярных и обсуждаемых сериалов нашего времени – «Рассказ служанки», вышедшего в России эксклюзивно на онлайн-сервисе Videomore. Оценить первые две серии долгожданного нового сезона пришли российские знаменитости: Наталья Рудова, Виктория Дайнеко, Екатерина Одинцова, Дарья Коновалова, Кристина Шаповалова, режиссер Сарик Андреасян, Наталья Бардо, Ксения Князева, дизайнер Юлия Калманович, Александра Ревенко и другие.

«Рассказ служанки» – мрачная антиутопия на злободневную тему, основанная на одноименном романе лауреата Букера Маргарет Этвуд и виртуозно адаптированная для телевидения Брюсом Миллером. Сериал получил множество наград, среди которых одиннадцать премий «Эмми» и три премии «Золотой глобус» в различных категориях, в том числе как лучший драматический сериал.

Третий сезон сериала расскажет о восстании против тоталитарного режима государства Галаада под предводительством Служанки Джун (Мосс), решившей отказаться от побега в Канаду в финале второго сезона. Чтобы положить конец чудовищной системе, она готова на все, даже вступить в неравный бой. Создатели обещают, что «неожиданные воссоединения и предательства, путешествие в зловещее сердце Галаада заставят всех персонажей занять позицию, руководствуясь лишь одной молитвой: «Благословен бой!».

Фото предоставлены видеосервисом Videomore.

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07.06.2019