В столице прошла премьера фильма «Решала. Нулевые»

Фотоотчет из кинотеатра «Победа»

В столичном кинозале «Победа» прошла московская премьера фильма РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ. Зрителям ленту представили исполнители главных ролей Константин Озеров и Мосэ Куртанидзе, а также актер Александр Фролов и сценарист и сорежиссер Александр Кузьминов. Гостями премьеры стали: телеведущий, продюсер, общественный деятель Сангаджи Тарбаев, режиссер Михаил Расходников и другие.

Фильм РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ − народное кино, созданное без какой-либо финансовой поддержки со стороны государства. История началась в 2012 году, когда режиссер Роман Асхаев и продюсеры Александр Маладаев и Евгений Замалиев сняли фильм РЕШАЛА. Картина снималась в Улан-Удэ, это был малобюджетный проект, созданный энтузиастами. Фильм был выложен в Сеть и неожиданно «выстрелил». Кино посмотрели несколько десятков миллионов человек, отмечая, что картина создана без романтики «большого кино», что «парни знали, о чем снимали», что это «жизненное кино, которое многому учит». Через несколько лет вышел второй РЕШАЛА, у которого уже был ограниченный прокат. Без маркетинга и промо, только на ожиданиях поклонников и «сарафане», он собрал в 2015 году 28 млн рублей на небольшом количестве экранов, в основном, в Сибири и Казахстане. Сиквел в тот момент вошёл в десятку лидеров проката России.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма. (Фотограф: Максим Ли).

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04.12.2019