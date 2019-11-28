Состоялась торжественная премьера военной драмы «Ржев»

Фотоотчет из города Ржев в Тверской области

27 ноября, в Ржеве, в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера военной драмы РЖЕВ. Лента выходит в преддверии 75-летнего юбилея великой Победы. Картина основана на исторически достоверных событиях 1942-1943 годов и посвящена одному дню Ржевской битвы. Авторы картины считают, что настало время поговорить об одной из самых трагических страниц войны и отдать дань памяти тем, кто совершил подвиг ценой своей жизни. В основу сценария фильма легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика, очевидца и участника событий, Вячеслава Кондратьева.

Фильм представили режиссер Игорь Копылов, а так же творческая группа: Андрей Коровниченко, Розин Дан, Юрченко Инесса, Щеглов Сергей, Жарков Сергей, Иван Батарев, Олег Гаянов, Максим Кошеваров, Александр Маев, Эдгар Жамгарян, Евгений Кордунский, Александр Колдаков, Георгий Мичри.

До премьеры состоялась торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы» и акция «Свеча памяти». В памятной церемонии приняли участие жители Ржева, представители творческой группы, городской и областной администрации.

Военную драму РЖЕВ можно будет увидеть в широком прокате уже 5 декабря.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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28.11.2019