Прошла московская премьера фильма «Ржев»

Фотоотчет из кинотеатра «Поклонка»

30 ноября в московском кинотеатре «Поклонка» прошла столичная премьера военной драмы РЖЕВ. Реалистичная, масштабная драма режиссера Игоря Копылова основана на исторически достоверных событиях 1942-1943 годов и посвящена подвигу советских солдат под Ржевом. В основу сценария фильма легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика, очевидца и участника событий, Вячеслава Кондратьева.

Фильм представили участники съемочной группы: Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Игорь Копылов, Сергей Жарков, Дан Розин, Олег Гаянов, Александр Колдаков, Максим Кошеваров, Александр Маев, Евгений Кордунский, Андрей Коровниченко.

Масштабное мероприятие посетили Министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Тверской области Игорь Руденя, директор Музея Победы Александр Школьник. Первыми московскими зрителями картины о Великой Отечественной войне также стали: Игорь Угольников, Михаил Тарабукин, Владимир Стержаков, Елена Старостина и другие.

После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант – начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих. Лейтенант уверен, что только так можно приблизить победу. События приобретают непредсказуемый оборот.

Военную драму РЖЕВ можно будет увидеть в широком прокате уже 5 декабря.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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02.12.2019