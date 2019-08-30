Звезды СТС представили новый телесезон

Фотоотчет из «Императорского яхт-клуба» в Москве

29 августа в яхт-клубе «Императорский» в Москве состоялась презентация нового сезона СТС, гостями которой стали актеры и ведущие телеканала: Федор Бондарчук, Елена Летучая, Павел Деревянко, Михаил Шац, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Олеся Судзиловская, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Лиза Арзамасова, Ольга Кузьмина, Александра Флоринская, Анна Старшенбаум, Валерия Федорович, Максим Лагашкин, Александр Рогов, Александр Белькович, Антон Лирник, Роман Юнусов, Ника Вайпер, Семен Трескунов, Алексей Лукин, Сергей Епишев, Петр Романов, Юлия Подозерова, Илана Юрьева, Ангелина Поплавская и другие.

Главные премьеры канала СТС представил генеральный директор холдинга «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов. А в честь самой долгожданной премьеры осени − легендарного шоу «Форт Боярд» − на сцену вышел и исполнитель роли Паспарту Андре Буше, который ранее побывал в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Этим летом вместе с ведущим Сергеем Шнуровым он помогал российским звёздам бороться за сокровища форта. Опасные испытания прошли 50 участников, среди них были и пришедшие на презентацию: Эвелина Бледанс, Митя Фомин, Анна Цуканова-Котт и другие.

В новом сезоне Зрителей СТС встретят и новые комедийные сериалы: волейбольная комедия «Дылды» с Павлом Деревянко, драмеди «Филатов» с Федором Бондарчуком в роли харизматичного врача-гинеколога, первый сериал от создателей КВН «Корни» и другие истории, в том числе от победителей сценарного конкурса «Питч Лаб», организованного холдингом «СТС Медиа»: фантастические комедии «Гости из прошлого» с Юрием Стояновым и «Нечеловеческий фактор» с Евгением Куликом. А этой осенью в эфире стартуют долгожданные продолжения хитов «Кухня. Война за отель», «Ивановы-Ивановы», «СеняФедя» и «Воронины».

О премьерах нового сезона СТС из первых уст узнали не только гости презентации, но и пользователи социальной сети «ВКонтакте». Ведущими онлайн-трансляции, собравшей 2 млн просмотров, стала актриса сериалов «Кухня. Война за отель» и «Филатов» Алина Алексеева и специальный корреспондент программы «Кино в деталях» Иван Распопов.

Фото с презентации предоставлены телеканалом СТС.

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30.08.2019