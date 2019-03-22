СТС представил новый сериал «Мамы чемпионов»

Фотоотчет из арт-пространства LISObon

В московском арт-пространстве LISObon состоялась премьера спортивной драмы телеканала СТС и компании Art Pictures Vision «Мамы чемпионов». Новый проект от создателей хита «Молодежка» представили генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов, продюсер сериала Дмитрий Табарчук и исполнители главных ролей: Ирина Розанова, Екатерина Вилкова, Сабина Ахмедова, Ася Дубровская, Григорий Верник, Данил Акутин и Бесо Гатаев.

Поддержать новую историю СТС пришли спортсмены, чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы: Светлана Хоркина, Владимир Сальников, Глеб и Анастасия Гребенкины. Они поделились своими впечатлениями о сериале и рассказали о роли мам в их спортивной карьере.

Сериал «Мамы чемпионов» появится в онлайн-сервисе Videomore с 25 марта. Премьера в эфире СТС − с 1 апреля.

Фото предоставлены каналом СТС.

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22.03.2019