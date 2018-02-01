СТС отметил суперлуние премьерой сериала «Команда Б»

Фотоотчет из «Центра документального кино»

В Центре документального кино состоялась премьера нового сериала телеканала СТС «Команда Б». Представить космическую комедию первым зрителям собрались исполнители главных ролей – Владимир Яглыч, Ян Цапник, Карина Андоленко, Михаил Тарабукин, Сергей Баталов и Борис Дергачев, а также режиссер проекта Арман Геворгян, продюсер Юлия Воронцова, продюсер СТС Екатерина Андриенко и другие его создатели.

«Наша сегодняшняя премьера неожиданно совпала с уникальным астрономическим явлением – суперлунием, – начала представление сериала главный продюсер телеканала СТС Екатерина Андриенко. – Мне кажется, это космический знак: трудно подобрать более подходящий момент, чтобы представить наш долгожданный сериал. Ведь по его сюжету команда обычных ребят как раз готовится к полету на Луну».

Сериал рассказывает о непутевом пилоте Мише, который вечно нарывается на гнев своего дяди – важного генерала Брусницына. Вытаскивая племянника из очередной передряги, тот поручает ему возглавить команду обычных ребят, отобранных для полета на Луну, – команду «Б». Он уверен, что эксперимент провалится и «лузеры» никуда не полетят. Но пилот-экстремал Миша, научный сотрудник Света, солдат в юбке Саша, красавчик-качок Егор и врач-неудачник Стас готовы обойти профессионалов из команды «А» и покорить космос.

«Что меня зацепило прежде всего? Конечно, сам материал, который замечательно прописан: есть герой и возможность интересно его представить. Похулиганить, в конце концов», – рассказал исполнитель главной роли Владимир Яглыч.

«В первую очередь проект мне запомнился съемками в Центре подготовки космонавтов, – поделился впечатлениями актер Ян Цапник. – Мы видели настоящих легенд, и это люди, которые летали в космос и полетели туда снова через пару недель после наших съемок. Там, на месте, мы наблюдали реальные скафандры, тренажеры для подготовки космонавтов, космические корабли, и это, конечно, непередаваемое чувство гордости за нашу страну».

Сериал «Команда Б» состоит из 20-ти 24-минутных серий. Премьера проекта в телеэфире состоится 19 февраля, в 20:00, на канале СТС.

Фото предоставлено пресс-службой СТС

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

01.02.2018