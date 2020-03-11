СТС представил новый сериал «Корни»

Фотоотчет из Центра документального кино

10 марта в Центре документального кино состоялась всероссийская премьера комедийного сериала СТС «Корни» производства компании «АМиК». Первые две серии проекта о московском мажоре, который вернулся в родной город Залещинск, посмотрели исполнители главных ролей, их коллеги и друзья: Сергей Жуков, Михаил Шац, Эвелина Бледанс, Анна Невская, Валерия Федорович, Елена Борщева, Илана Юрьева, Елена Валюшкина, Ксения Корнева, Женя Малахова, Александра Кузенкина, Сергей Бачурский, Наталья Скоморохова, Сергей Чирков, Ренат Мухамбаев, Ирина Темичева, Алексей Лукин, Дмитрий Кожома, Михаил Марфин и другие.

Перед показом новых серий с приветственным словом выступил генеральный директор «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов: «Сегодня премьера проекта, который мы долго ждали и который очень любим по ряду причин. Во-первых, это первая большая коллаборация СТС, да еще и с таким партнером, как «АМиК», который олицетворяет собой сочетание юмора и профессионализма. А, во-вторых, это всем близкая история, напоминающая о том, что каждый из нас когда-то жил или живет в Залещинске и должен помнить о своих корнях».

В сериале запланирована 21 серия. Проект стартовал в эфире 10 марта.

Фото с премьеры предоставлены каналом СТС.

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11.03.2020