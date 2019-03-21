В столице прошла премьера альманаха «Счастье − это... Часть 2»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В среду, 20 марта, в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фильма СЧАСТЬЕ − ЭТО... ЧАСТЬ 2. Картину зрителям представили Марина Жигалова-Озкан, Владимир Грамматиков и съемочная группа фильма – актеры Ксения Алферова, Дарья Мороз, Елена Валюшкина и Станислав Дужников; член жюри проекта Оксана Карас; исполнитель песни «Моя мечта», которая звучит в титрах, Миша Марвин; начинающие режиссеры Ирина Бас, Елена Войтович, Ангелина Дебор, Зураб Джиджилава, Юлия Машукова, Анна Митафиди и Анастасия Тимофеева; сценарная группа – Олег Богатов, Любовь Балдина, Тамара Бочарова, Линария Брикнер, Никита Власов, Александр Ворожейкин, Арсен Егиянц, Наталья Кузнецова, Наталья Лизоркина, Вероника Пономарева, Игорь Рыбин, Даниэла Хазова, Дарья Хальзова, Егор Чичканов и Лилия Янтилина.

Картина, созданная в рамках уникального проекта Disney «Счастье – это...», предназначенного для поддержки начинающих российских кинематографистов, выйдет на широкие экраны 1 апреля 2019 года. Как это было четыре года назад, когда в кинотеатрах выходила первая часть проекта, фильм Disney СЧАСТЬЕ − ЭТО... ЧАСТЬ 2 будет выпущен в уникальном формате проката – любой желающий сможет посмотреть фильм бесплатно в кинотеатрах по всей стране. Полный список кинотеатров можно найти на официальном сайте проекта: https://disney.ru/happiness

Фото с премьеры предоставлены компанией WDSSPR.

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21.03.2019