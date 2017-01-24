В Москве состоялась премьера фильма «Молчание»

Фотоотчет из «Гоголь–центра»

23 января в столичном «Гоголь-центре» в рамках программы «Гоголь-кино» состоялся первый в России показ новой работы легендарного мэтра Мартина Скорсезе МОЛЧАНИЕ. Картина, над которой режиссер работал 30 лет, – экранизация основанного на реальных событиях одноименного романа Сюсаку Эндо, одного из знаковых произведений мировой литературы ХХ века. Это история о двух молодых португальских миссионерах, которые тайно прибывают в Японию, чтобы найти своего учителя, который якобы отрекся от веры. Христианство в стране под запретом, и на своем пути священники сталкиваются со страданием, страхом и ненавистью...

Главные роли в фильме исполнили Лиам Нисон, Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Таданобу Асано, Иссэй Огата и другие.



Первыми ленту оценили Анна Меликян, Василий Сигарев и Яна Троянова, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Александр Паль, Дарья Повереннова, Маша Федорова, Наталья Туровникова, Евгения Линович, Стас Тыркин, Александр Горчилин и другие гости.

В российский прокат МОЛЧАНИЕ Мартина Скорсезе выходит уже в этот четверг, 26 января.

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24.01.2017