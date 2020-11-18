В Москве прошел закрытый показ фильма «Смертельные иллюзии»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

В столичном кинотеатре «Москва» состоялся закрытый показ фильма СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ. Мероприятие собрало создателей картины и занятых в ней актеров. Показ посетили Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Данила Якушев, Ирина Безряднова, актер и креативный продюсер Сергей Сафронов, режиссер Олег Асадулин, продюсер Георгий Малков, сценарист Михаил Зубко, композитор Dj Грув.

Поддержать творческую группу фильма пришли друзья, коллеги и близкие.

Лента выходит в широкий прокат уже 19 ноября.

Фотографии с показа предоставлены компанией MEGOGO Studios.

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18.11.2020