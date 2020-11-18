В Москве прошел закрытый показ фильма «Смертельные иллюзии»

В столичном кинотеатре «Москва» состоялся закрытый показ фильма СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ. Мероприятие собрало создателей картины и занятых в ней актеров. Показ посетили Андрей Бурковский, Аглая Тарасова, Данила Якушев, Ирина Безряднова, актер и креативный продюсер Сергей Сафронов, режиссер Олег Асадулин, продюсер Георгий Малков, сценарист Михаил Зубко, композитор Dj Грув.
Поддержать творческую группу фильма пришли друзья, коллеги и близкие.
Лента выходит в широкий прокат уже 19 ноября.
Фотографии с показа предоставлены компанией MEGOGO Studios.
18.11.2020