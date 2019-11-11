В Москве прошла премьера мультфильма «Стражи Арктики»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

В кинотеатре «Пионер» кинокомпания «Вольга» и Благотворительный фонд «Дом с маяком» провели российскую премьеру анимационной ленты СТРАЖИ АРКТИКИ. Фильм переносит зрителей в ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они − настоящие Стражи Арктики.

Перед началом сеанса гости премьеры смогли принять участие в мастер-классе, насладиться фуршетом от кафе «Пион» и послушать лекцию от настоящего исследователя Арктики.

Зрителей поприветствовали представители кинокомпании «Вольга», благотворительного фонда «Дом с маяком», кинотеатра «Пионер», а также актеры дубляжа российской версии Виктор Добронравов, Алиса Ревва и Марк Бутман.

Премьеру посетили семьи «озвучантов»: жена и дети Виктора Добронравова, мамы Алисы Реввы и Марка Бутмана, а также российские знаменитости с детьми: Андрей Звягинцев, Агата Муцениеце, Ольга Кабо, Светлана Журова, Анна Цуканова-Котт и Александр Котт, Елена Борщева, Аркадий Укупник, Дана Борисова и другие.

Часть сборов мультфильма в кинотеатрах по всей России в первый день проката (14 ноября) будут пожертвованы в пользу «Дома с маяком». Этот благотворительный фонд помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 25 лет на территории Москвы и Московской области.

Фото с премьеры предоставлены кинокомпанией «Вольга».

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11.11.2019