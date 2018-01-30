В Москве прошла специальная премьера фильма «Свидетели»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма СВИДЕТЕЛИ режиссера Константина Фама. Специальный показ прошел с аншлагом, а первыми зрителями картины стали Посол Израиля в России Гарри Корен, президент ФЕОР Александр Моисеевич Борода, президент РЕК Юрий Исаакович Каннер, Борис Минц, Артем Виткин, Андрей Григорьев, Илья Зудин, Алексей Гаврилов, Алена Чехова, Александр Коган, Анастасия Кудрина, Аркадий Укупник и многие другие.

Действие фильма СВИДЕТЕЛИ разворачивается в середине ХХ века в Восточной Европе. Военно-историческая драма рассказывает историю Холокоста глазами невольных немых свидетелей тех событий. Через историю женской обуви, которая начинается в витрине магазина и заканчивается в витрине мемориального комплекса Освенцима. Через историю щенка немецкой овчарки, ставшего концлагерным зверем-убийцей в процессе дрессуры и манипуляций. Через историю скрипки, которая вместе со своими владельцами проходит через все ужасы войны.

Главные роли в картине исполнили Оксана Фандера, Филипп Янковский, Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Михаил Горевой, Маруся Зыкова, Вячеслав Чепурченко, Маша Кинг.

Идея создания фильма возникла в мемориальном комплексе Освенцима около известной всему миру витрины с тысячами пар обуви погибших в концлагере узников. Съемки проекта велись на протяжении пяти лет на территории девяти стран – России, Белоруссии, Чехии, Польши, Франции, США, Израиля, Румынии и Украины. Фильм посвящен памяти Второй Мировой Войны и Холокоста. Его цель – напоминание молодому поколению о случившейся Катастрофе и предотвращение подобного в будущем.

Примечательной особенностью картины является ее новельная структура и тот факт, что каждая из новелл имела свою уникальную историю и кинофестивальный успех. «Туфельки», «Брут» и «Скрипка» – все части фильма были претендентами на премию «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм», а также победителями множества российских и международных кинофестивалей.

Фильм создан при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, Федерации еврейских общин России, Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс, Центра Документального Кино, а также частных меценатов.

Специальный показ фильма «Свидетели» приурочен к 73-й годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим).

Фото с премьеры предоставлены пресс-службой фильма

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30.01.2018