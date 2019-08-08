В столице прошла премьера фильма «Однажды... в Голливуде»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

7 августа в киноцентре «Октябрь» прошла грандиозная звездная премьера фильма ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ. Режиссер картины Квентин Тарантино вместе c продюсерами Шеннон МакИнтош и Дэвидом Хейманом лично представили картину публике.

Среди первых зрителей 9-го фильма маэстро Тарантино были: Надежда Михалкова, Ингеборга Дапкунайте, Александр Петров, Аглая Тарасова, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Анастасия Уколова, Любовь Аксенова, Ян Гэ, Евгений Сангаджиев, Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Андрей Разыграев, Алена Долецкая, Светлана Устинова, Илья Стюарт, Влад Соколовский, Дарья Михалкова, Регина Тодоренко, Наталья Рудова, Светлана Камынина, Анна Цуканова-Котт, Андрей Бурковский, Дмитрий Певцов, Таисия Вилкова, Софья Каштанова, Алена Шишкова, Татьяна Мингалимова, Nazima, Никас Сафронов, Анна Пескова, Никита Тарасов, Борис Грачевский, Полина Ауг, Юлия Ауг, Алена Водонаева, Александр Молочников, Илья Найшуллер, Дарья Чаруша и многие другие.

Фотографии с премьеры предоставлены WDSSPR Sony

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

08.08.2019