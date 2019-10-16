В Москве прошла премьера фильма «Текст»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера драмы Клима Шипенко ТЕКСТ, экранизации одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского. Фильм Start, «Централ Партнершип» и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» рассказывает о судьбе простого парня Ильи Горюнова, после 7 лет заключения по ложному обвинению в распространении наркотиков пытающегося вернуть свою жизнь.

Картину первым зрителям представили продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Рафаел Минасбекян, Вадим Верещагин, Алексей Троцюк, режиссер Клим Шипенко, автор сценария и романа Дмитрий Глуховский, исполнитель заглавной песни саундтрека Баста и исполнители главных ролей Александр Петров, Иван Янковский, Кристина Асмус, Софья Озерова и Клементина Шипенко.

Поддержали коллег, друзей и близких звезды кино и шоу-бизнеса Ким Ки Дук, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Оксана Фандера и Филипп Янковский, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, Анна Цуканова-Котт и Александр Котт, Елена Кулецкая и Станислав Романовский, Юрий Борисов и Анна Шевчук, Виктор Добронравов и Александра Торгушникова, Алла Михеева, Ирина Горбачева, Екатерина Волкова, Владимир Яглыч, Александр Цыпкин, Полина Ауг, Стася Милославская, Лиза Арзамасова, Михаил Козырев, Денис Симачев, Наталья Ионова, Михаил Галустян, Сабина Ахмедова, Сергей Бурунов, Анастасия Уколова, Евгения Малахова, Елизавета Моряк, Андрей Золотарев, Сарик Андреасян, Дмитрий Шепелев, Агния Кузнецова, Рита Дакота, Вячеслав Муругов, Татьяна Миловидова, Юлия Паршута, Анжелика Каширина, Александра Кузенкина, Кристина Андоленко, Ростислав Хаит, Петр Буслов, Петр Ануров, Игорь Мишин и др.

ТЕКСТ выходит на киноэкраны страны 24 октября.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой «Централ Партнершип»

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16.10.2019