В Москве прошла премьера комедии «Трезвый водитель»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В столичном мультиплексе «Каро 11 Октябрь» прошла премьера комедии Резо Гигинеишвили ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ. Гостям картину представили генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян, генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан, режиссер Резо Гигинеишвили, оператор Михаил Хасая, автор сценария Иван Баранов, художник-постановщик Федор Савельев, художники по костюмам Надежда Туровникова и Александра Сошальская, а также исполнители ведущих ролей Ирина Мартыненко, Виктор Хориняк, Янина Студилина, Андрей Бурковский и другие.

Создателей картины на премьере поддержали многие отечественные представители культуры и шоу-бизнеса: Ксения Собчак, Константин Богомолов, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Равшана Куркова, Аглая Тарасова, Егор Корешков, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Вика Газинская, Снежана Гергиева, Сабина Ахмедова, Анастасия Меськова, Нино Нинидзе, Сергей и Софья Капковы, Анна Исаева, Диана Пожарская, Ольга Кузьмина, Александр Кузнецов и многие другие.

Официальным перевозчиком съемочной группы в день премьеры выступил сервис «Яндекс.Такси», предоставивший автомобили премиального класса.

ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ выходит в прокат в России уже 21 марта 2019 года.

Фото предоставлены компанией WDSSPR.

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20.03.2019