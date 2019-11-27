Фотоальбом

В столице прошла премьера триллера «Тварь»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

26 ноября в кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера триллера ТВАРЬ. По красной дорожке прошли режиссер фильма Ольга Городецкая и исполнители главных ролей Елена Лядова и Севастьян Бугаев, а также звезды отечественного кино, театра и шоу-бизнеса: Дана Соколова, Евгений Михеев, Анна Котова-Дерябина, Екатерина Архарова, Янина Мелехова, Елена Николаева, Сергей Губанов, Ольга Якубович, Мария Климова и другие.

Фильм выходит в прокат уже 28 ноября.

Фото предоставлены компанией WDSSPR. 

 

27.11.2019

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