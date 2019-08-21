ТНТ-PREMIER представил свой новый сериал «Учителя»

Фотоотчет из гастропаба «Дом культур»

20 августа в гастропабе «Дом культур» прошел премьерный показ самого правдивого сериала о российском образовании «Учителя». Это новый драматический проект, созданный сценаристом и режиссером Ильей Куликовым. Продюсерами сериала выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов. Зрителям эта творческая команда знакома по таким популярным сериалам, как «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Закон каменных джунглей».

Главные роли в сериале исполнили Владимир Вдовиченков, Ирина Старшенбаум и Анна Котова-Дерябина.

Гостям проект представили медиаменеджер Гавриил Гордеев, а также сценарист и режиссер картины Илья Куликов. Представляя сериал, Куликов признался, что всегда хотел написать человеческую драму – историю, которая будет строиться не на событиях, а на отношениях между людьми, исследовать человеческую природу. После чего режиссер представил команду, работавшую над проектом, и передал слово исполнителям главных ролей.

Премьеру посетили звезды театра, кино и шоу-бизнеса Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Ирина Старшенбаум, Софья Каштанова, Дарья Повереннова, Павел Ворожцов, Валерия Дмитриева, Кристина Казинская, Егор Морозов, Дмитрий Мазуров, Артем Маркарян и многие другие.

Сериал «Учителя» начнет выходить с 22 августа по четвергам на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER.

Фото с премьеры предоставлены пресс-службой ТНТ-PREMIER.

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21.08.2019