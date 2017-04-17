В столице прошла премьера мультфильма «Урфин Джюс»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

15 апреля в киноцентре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера нового большого проекта студии «Мельница», кинокомпании СТВ и телеканала Россия, мультфильма УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ. В его основе лежат книги популярного детского писателя Александра Волкова. Картину представили продюсер Сергей Сельянов и актер Дмитрий Дюжев, чьим голосом в мультфильме говорит Медведь, верный помощник главного героя.

«Мы давно, с самого основания студии «Мельница», мечтали экранизировать сказки Александра Волкова. Но права были у немецких продюсеров, время шло, экранизировать сказки нашего писателя они так и не стали. И вот канал Россия 1 помог нам выкупить права на книгу, и мечта сбылась – наш УРФИН ДЖЮС выходит в прокат! – рассказал Сельянов. – У нас невероятно яркий мультфильм и такая же яркая команда актеров озвучания. Это первоклассные актеры и большие звезды – Константин Хабенский, Сергей Шнуров и Дмитрий Дюжев»



По сюжету коварный Урфин Джюс решил захватить Изумрудный город и создал при помощи Волшебного порошка армию солдат-дуболомов. Он уже готовился праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Посмотреть, как любимые с детства герои будут выпутывать из этой непростой ситуации пришли актер Анатолий Белый, режиссер Клим Шипенко, первый заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Олег Иванов, актрисы Екатерина Вуличенко, Ольга Филиппова, режиссер Анна Меликян, актер Олег Долин, журналистка Арина Бородина, актриса Елена Николаева, продюсер Валерий Федорович и многие другие взрослые и дети.



В широкий прокат мультфильм выходит уже 20 апреля во всех кинотеатрах страны.

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17.04.2017