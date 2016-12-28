В столице прошла грандиозная премьера «Викинга»

Фотоотчет из киноцентра «Каро 11 Октябрь»

Вечером 27 декабря в самом центре Москвы ожила языческая Русь: в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера долгожданного эпического блокбастера ВИКИНГ. Первыми картину производства «Дирекции кино» и Первого канала оценили более 2500 гостей – деятели кино и шоу-бизнеса, политическая элита, журналисты ведущих СМИ. Среди гостей мероприятия были Владимир Мединский, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Максим Виторган, Рената Литвинова, Тина Канделаки, Екатерина Андреева, Валентин Юдашкин, Виктория Дайнеко, Алексей Учитель и другие.

В атмосферу картины гости начинали погружаться уже на подступах к кинотеатру. Их встречали пешие и конные воины в полном облачении, то и дело принимавшиеся меряться силами. Затем приглашенные попадали в заповедный зимний лес, в который было превращено фойе. И, пройдя по коридору из живых елей, гости оказывались в тонущей в тумане языческой вселенной с алыми всполохами и капищем, где идолопоклонники славят своих богов.

Старт показу картины дал один из ее продюсеров – Константин Эрнст. По окончании фильма он снова вышел к зрителям и вместе с коллегой, продюсером Анатолием Максимовым, пригласил подняться на сцену создателей проекта, в том числе режиссера Андрея Кравчука, оператора Игоря Гринякина, композитора Игоря Матвиенко и исполнителей главных ролей – Данилу Козловского, Светлану Ходченкову, Максима Суханова, Александру Бортич, Игоря Петренко, Павла Делонга, Йоакима Наттерквиста и Кирилла Плетнева. Команда фильма была вознаграждена аплодисментами.

На выходе из зала гостей ждал еще один сюрприз: от языческой атмосферы не осталось и следа. Кинотеатр наполнился светом: темные драпировки сменились белыми полотнищами, а место идолов заняли украшенные ели. Каждому зрителю на выходе дарили белого ангела.

ВИКИНГ выходит во всех кинотеатрах страны с 29 декабря.

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

28.12.2016