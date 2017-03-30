В столице прошла премьера драмы «Время первых»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В среду 29 марта в столичном мультиплексе «Каро 11 Октябрь» актеры Евгений Миронов, выступивший и как продюсер фильма, Константин Хабенский, Александра Урсуляк, Елена Панова, Владимир Ильин, Александр Новин, режиссер Дмитрий Киселев и продюсер Тимур Бекмамбетов представили первым зрителям биографическую космическую драму ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Это первый масштабный российский фильм о космосе, снятый в формате 3D. В его основе лежат реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2».

Первыми новую картину посмотрели Юлия Самойлова, Филипп Киркоров, Гоша Куценко, Герман Греф, Валентина Терешкова, Михаил Галустян, Саша Спилберг, Александр Головин, Сергей Безруков, Анна Матисон и Владимир Мединский, представивший вместе со съемочной группой фильм со сцены.

Специальным гостем мероприятия стал Алексей Архипович Леонов – космонавт, роль которого в фильме исполнил Евгений Миронов. Он был приглашен на сцену и удостоен продолжительных оваций. «Леонов – подлинный герой, каких сейчас не хватаем современному кино и литературе. Он сознательно пошел на величайший риск, ведь невозможно было просчитать все до конца. Они с Беляевым сделали шаг в бездну. Я понял, что из этого нужно сделать большое кино», – рассказал Миронов.

Премьера прошла при поддержке Альфа-Банка.

Фото: Геннадий Араменко



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30.03.2017