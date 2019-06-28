Фотоальбом

В Москве прошла премьера драмы «Выше неба»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве, в киноцентре «Каро 11 Октябрь», в рамках «КароАРТ» прошла премьера и Q&A фильма Оксаны Карас ВЫШЕ НЕБА. Картину представила съемочная группа – продюсер Рубен Дишдишян, актеры Виктория Толстоганова, Таисия Вилкова, Дарья Жовнер, Филипп Авдеев, Алексей Агранович, оператор Сергей Мачильский и режиссер Оксана Карас. Ведущим обсуждения стал радиоведущий Виктор Набутов.

ВЫШЕ НЕБА стартовал в широком прокате 27 июня. Параллельно фильм вышел в  Прибалтике, Швейцарии и Люксембурге. Также права на него купили Япония и Таиланд. 

На 30-м «Кинотавре» картина получила приз «За лучшую женскую роль» (Виктория Толстоганова).

Фото с премьеры предоставлены пресс-службой «Марс Медиа». 

 

28.06.2019

Фотоальбомы

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В столице открылся 5-й Московский еврейский кинофестиваль

Подробнее
Фотоотчет из мультиплекса «КИНО OKKO Афимолл Сити»

В Москве прошла премьера фильма «Курск»

Подробнее
Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В Москве прошла премьера мультфильма «История игрушек 4»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
 
 