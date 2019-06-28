В Москве прошла премьера драмы «Выше неба»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В Москве, в киноцентре «Каро 11 Октябрь», в рамках «КароАРТ» прошла премьера и Q&A фильма Оксаны Карас ВЫШЕ НЕБА. Картину представила съемочная группа – продюсер Рубен Дишдишян, актеры Виктория Толстоганова, Таисия Вилкова, Дарья Жовнер, Филипп Авдеев, Алексей Агранович, оператор Сергей Мачильский и режиссер Оксана Карас. Ведущим обсуждения стал радиоведущий Виктор Набутов.

ВЫШЕ НЕБА стартовал в широком прокате 27 июня. Параллельно фильм вышел в Прибалтике, Швейцарии и Люксембурге. Также права на него купили Япония и Таиланд.

На 30-м «Кинотавре» картина получила приз «За лучшую женскую роль» (Виктория Толстоганова).

Фото с премьеры предоставлены пресс-службой «Марс Медиа».

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28.06.2019