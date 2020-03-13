В столице прошла премьера третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Фотоотчет из парка «Зарядье»

12 марта в московском ресторане «Восход» (парк «Зарядье») прошел закрытый предпремьерный показ сериала «Мир Дикого Запада III». Девушки-андроиды, тапер и оперная певица, исполняющая песни из сериала, – обеспечили неповторимую атмосферу. Российская премьера состоится в онлайн-сервисе Amediateka 16 марта 2020 года.

Сюрпризом вечера стало интерактивное шоу, частью которого смогли себя почувствовать все присутствующие. Роботы из парка развлечений по мотивам Второй мировой войны ворвались в XXI век. А гости премьеры, подобно сотрудникам корпорации «Делос», могли управлять андроидами с помощью специально разработанной для премьеры программы и решать, как именно будет развиваться история.

Премьеру «Мира Дикого Запада III» посетили российские звезды. Среди первых зрителей признанного хита от студии HBO были Александр Акопов, Елена Фейгин, Ян Яновский, Елена Летучая, Марианна Максимовская, Евгения Милова, Ирина Чеснокова, Саша Лусс, Самира Мустафаева, Тина Канделаки, Мария Федорова, Максим Каширин, Елена и Сергей Лесс и многие другие.

Премьера сериала в Amediateka – 16 марта 2020 года.

Фото с московской премьеры предоставлены сервисом Amediateka (фотограф: Ксения Угольникова).

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13.03.2020