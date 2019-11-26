В Москве прошла премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

В Москве состоялась премьера фильма ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ. Фильм представили продюсер Олег Капанец, режиссер Василий Чигинский, актеры Александр Фокин, Ярослав Жалнин, Анастасия Веденская и внук Льва Ивановича Яшина Василий Фролов.

Гостями мероприятия стали Аглая Тарасова, Андрей Бурковский, Алексей Смертин, Илья Бачурин, Анна Пескова, Женя Малахова, Антон Шунин, Екатерина Григорьева, Олег Тактаров, Тони Шунич, Николай Обольский, Артур Юсупов, Григорий Морозов, Жоаозиньо дос Сантос, Игорь Лещук, Кирилл Панченко, Елена Захарова, Арчи и другие.

Гостей встречал на красной дорожке спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Фото предоставлены пресс-службой фильма