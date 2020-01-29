В столице прошла звездная премьера фильма «Ярды»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

В столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась московская премьера дебютного фильма Андрея Корытко ЯРДЫ. Поддержать создателей картины и пришли их друзья − Егор Корешков, Семен Трескунов, Даниил Белых, Кирилл Батишта, Юрий Борисов и другие.

Дебютный фильм Андрея Корытко берет за основу сюжета жизнь обычного человека и рассказывает историю пути к успеху молодого рэпера. Режиссер называет его образ собирательным для себя и своего окружения – амбициозных ребят, которые переехали в Москву и хотят чего-то добиться.

Картина снята без финансовой поддержки со стороны государства, о чем создатели рассказали со сцены. Зато после просмотра первые зрители поддержали будущих звезд аплодисментами и танцами в ритм музыки из фильма.

В прокат ЯРДЫ выйдут уже на этой неделе 30 января.

Фото с премьеры предоставлены компанией Planeta Inform Film Distribution.

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29.01.2020