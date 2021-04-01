В столице прошла светская премьера драмы «ЗОЖ»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино на Кутузовском»

В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась светская премьера фильма ЗОЖ. Картина рассказывает о трех днях из жизни молодой девушки, прославившейся в социальных сетях благодаря фитнес-блогу о любви к телу и стремлении к идеальной фигуре. Она вдохновляет и мотивирует своих подписчиков вести здоровый образ жизни, и однажды делится очень личными признаниями. Ролик становится вирусным, что приводит к цепочке неожиданных событий в ее жизни.

Фильм вошел в официальный отбор Каннского фестиваля 2020.

Гостями премьеры стали: Ирина Хакамада, Олеся Судзиловская, Владимир Левкин, Прохор Шаляпин, группа «Фабрика», Марюс Вайсберг, Наталья Бардо, Александр Носик, Григорий Калинин, Дарья Михалкова, Ирина Чайковская, Алена Чехова, Ирина Йовович и другие.

Все фото с премьеры предоставлены компанией Capella Film.

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01.04.2021