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В столице прошла звездная премьера комедии «Жара»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ комедии ЖАРА, героями которой стали самые популярные звезды шоу-бизнеса.  На закрытом показе присутствовал весь актерский состав фильма: Наиль Абдрахманов, Дмитрий Лысенков, Магомед Муртазаалиев, Диана Пожарская, Сергей Чирков, Алексей Веселкин, Александр Самойленко и Николай Шрайбер.

Также премьеру посетили такие звездные гости как Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин и Валерия, Эмин Агаларов с женой Аленой Гавриловой, певица Слава, Вадим Верник, Сергей и Екатерина Кожевниковы, Гарик Харламов, Юлия Барановская, Нюша с мужем Игорем Сивовым, Яна Чурикова, Олег Газманов, Марюс Вайсберг, Наталья Бардо, Евгения Лешкова, Анастасия Уколова, Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев, Ингрид Олеринская, Брендон Стоун, Cosmos Girls, Серебро, Люся Чеботина, ЮрКисс, Юлия Паршута, Клава Кока, Рита Дакота, Константин и Ольга Андрикопулос, Миша Марвин, Юрий Аксюта, Алексей Чумаков, DJ Smash, Маша Цигаль, Сергей Кожевников с женой и дочерьюн, Фатима Ибрагимбекова, Стелла Домби, Bahh Tee, Dava, Asammuell, Lil Kate, MriD, WEEL, Евгения Малахова, Саша Новикова и многие другие.

Фотографии с премьеры предоставлены PR-службой «Централ Партнершип». 

 

04.09.2019

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