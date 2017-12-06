Столице показали музыкальную драму «Жги!»

Фотоотчет с премьеры в кинотеатре «Каро 11 Октябрь»

5 декабря в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась московская премьера дебютной полнометражной картины Кирилла Плетнева ЖГИ! Картину представили зрителям режиссер Кирилл Плетнев, продюсер Рубен Дишдишян, исполнители ведущих ролей Инга Оболдина, Виктория Исакова, Владимир Ильин, Данил Стеклов, Ярослава Дегтярева, Анастасия Щепанова, Ольга Бузова и другие.



Гостями мероприятия стали Светлана Ходченкова, Мария Миронова, Надежда Михалкова, Алика Смехова, Ирина Безрукова, Лариса Удовиченко, Иева Андреевайте, Анжелика Каширина, Карина Андоленко, Анна Исаева и другие.

ЖГИ! выходит в широкий прокат 7 декабря 2017 года.

Фото предоставлено пресс-службой Disney

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06.12.2017