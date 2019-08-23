ТНТ провел закрытую премьеру сериала «Жуки»

Фотоотчет из кинотеатра «Лекторий» на ВДНХ

22 августа в кинотеатре «Лекторий» на ВДНХ телеканал ТНТ презентовал новый комедийный сериал «Жуки», который должен стать главной премьерой осени. Главные герои − продвинутые программисты из Москвы − попадают в обычную русскую деревню и пытаются наладить жизнь в абсолютно непривычных для себя условиях.

На презентации присутствовали продюсер сериала Вячеслав Дусмухаметов, авторы сценария Максим Пешков и Сергей Нотариус, режиссер Дмитрий Смирнов, актеры Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Владимир Епифанцев, Виктор Бычков, Анатолий Журавлев и Анастасия Акатова. Отдельное внимание заслужил Максим Лагашкин, исполнивший в сериале роль участкового Маслова. Он появился в сопровождении картонной копии своей жены − Екатерины Стуловой, сыгравшей в сериале «Жуки» продавщицу сельпо Ирину.

Среди гостей вечера были также: Снежана Самохина, Сергей Матвиенко, Анфиса Вистингаузен, Валерия Дмитриева, исполнитель Батишта, Никита Киоссе, Валерия Козлова, Анна Байдавлетова, блогеры Евгения Искандарова, Екатерина Новикова и другие.

Сериал «Жуки» в эфире ТНТ уже осенью.

Фото предоставлены пресс-службой ТНТ

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23.08.2019