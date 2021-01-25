В Москве прошла премьера военной драмы «Зоя»

Фотоотчет из кинотеатра «Поклонка»

23 января в московском кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы прошла премьера военного фильма ЗОЯ. Реалистичная драма возвращает отечественным зрителям имя первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской, единственная кинолента о которой вышла еще в 1944 году.

Новая картина позволит проследить путь Зои с лета 1941 года по осень того же года, когда фашисты казнили героиню. Вчерашняя школьница ушла добровольцем в разведывательно-диверсионную школу и при выполнении ответственного задания попала в плен к нацистами. Допросы и пытки девушки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего имени...

Фильм зрителям представили заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк, заместитель генерального директора киностудии им. Горького Сергей Петров, а так же творческая группа фильма − генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко, продюсер Сергей Щеглов, сценарист Андрей Назаров, актеры Анастасия Мишина, Вольфганг Черни, Анастасия Тюнина и другие члены съемочной группы.

Создатели ленты рассказали о работе над картиной и отметили, что главной их целью было напомнить современникам о подвиге легендарной Зои.

Военную драму ЗОЯ можно будет увидеть в широком прокате уже 28 января.

Фото с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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25.01.2021