В Москве прошла звездная премьера фэнтези «Эбигейл»

Фотоотчет из мультиплекса «КАРО 11 Октябрь»

В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла российская премьера масштабного фэнтези ЭБИГЕЙЛ производства компании KD Studios и прокатчика «Двадцатый Век Фокс СНГ». Новая лента режиссера Александра Богуславского рассказывает о молодой девушке Эбигейл, живущей в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших, и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные сверхъестественные способности…

В этот вечер в киноцентре была воссоздана магическая атмосфера ленты: оркестровая музыка готовила зрителей к эпическим событиям фильма, фокусники настраивали на волшебство, а при входе в зал инспекторы, сошедшие с экрана, создавали впечатление, будто собравшиеся уже оказались в сказочном мире.

Поздравления гостей принимали продюсеры Евгений Мелентьев и Виктор Денисюк, режиссер Александр Богуславский, актеры Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Никита Тарасов, Марта Тимофеева, Глеб Бочков, Никита Дювбанов, Оливье Сиу и многие другие.

По красной дорожке, помимо создателей ленты, прошли звездные гости премьеры: Лев Лещенко, Наташа Королева, Кристина Асмус, Агния Кузнецова, Виктор Добронравов, Егор Баранов, Анастасия Крайнова, Антон Лаврентьев, Вячеслав Тельнов, Анна Пескова и многие другие.

Сюрпризом для гостей премьеры стало видеообращение исполнителя одной из ключевых ролей в фильме, британского актера Эдди Марсана.

Фэнтези ЭБИГЕЙЛ можно будет увидеть в широком прокате уже с 22 августа. На сегодняшний день картина продана на все мировые территории, включая США и Китай, во многих странах кинотеатральный релиз стартует одновременно с российским.

Фотографии с премьеры предоставлены пресс-службой студии. Фотограф: Геннадий Авраменко.

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21.08.2019