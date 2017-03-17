В столице прошла звездная премьера драмы «О любви»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

16 марта 2017 года в столичном мультиплексе «Каро 11 Октябрь» прошла премьера нового фильма Владимира Бортко О ЛЮБВИ. Картину представила съемочная группа – режиссер Владимир Бортко, продюсер и оператор Елена Иванова, актеры Аня Чиповская, Дмитрий Певцов, Алексей Чадов, Мария Миронова, композитор Максим Дунаевский.

Мероприятие собрало именитых гостей — артистов, режиссеров, музыкантов, бизнесменов, политических деятелей и других светских лиц. По красной дорожке в этот день кроме съемочной группы и актеров фильма прошлись Татьяна Догилева, Алена Бабенко, Светлана Устинова, Эвелина Хромченко, Игорь Верник, Александр Адабашьян, Дмитрий Дибров, певица Ханна, Клава Кока и другие.

Лента выходит в прокат 23 марта 2017 года. Дистрибьютором картины стала компания «Люксор».

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17.03.2017