В столице прошла премьера фильма «Корпорация Ad Libitum»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В Москве в рамках проекта «Каро.АРТ» состоялась светская премьера главного российского релиза компании Capella Film − фильма КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM. Остросюжетный триллер рассказывает о таинственной компании, которая обещает подарить искренние чувства богатым клиентам, но в итоге деятельность корпорации привлекает внимание известного журналиста, начавший собственное расследование.

Картину представили режиссер и сценарист Полина Ольденбург, продюсер Илья Шемятов, а также актеры: Шамиль Хаматов, Дарья Белоусова, Кристина Бабушкина и Иван Стебунов.

Поддержать коллег и друзей также пришли звездные гости: Ирина Безрукова, Владимир Епифанцев, Елена Борщева, Дана Борисова, Катя Лель, Арина Шарапова, Маша Цигаль, Птаха, Елена Захарова, Илья Бачурин, Анна Чурина, Алена Чехова, Сергей Горобченко, Роман Маякин, Данила Белых, Лорина Камбурова и другие.

Лента выходит в прокат уже 21 января.

Фото с премьеры предоставлены компанией Capella Film.

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20.01.2021