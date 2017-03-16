В Москве прошел закрытый показ фильма «Афера по-английски»

Фотоотчет из Audi City Moscow на Никольской

В концептуальном шоу-руме Audi City Moscow на Никольской, 10, состоялась закрытая звездная премьера остросюжетного фильма АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ с Майклом Фассбендером в главной роли. На вечер шоу-рум превратился в модный кинотеатр с ультрасовременными панорамными экранами и стильными элементами декора от дизайн-концерна Vitra. До начала сеанса настроение вечера создавала стильная музыка, а гостей угощали шампанским, попкорном и фруктами.

Первыми зрителями фильма стали: Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Ирина Чайковская, Мария Конте, Мария Лемешева, Лаура Джугелия, Тата Бондарчук, Анна Цуканова-Котт, Дмитрий Логинов, Наталья Симакова, Александр Юдин, Мари Коберидзе, Светлана Амова, Ксения Князева, Анетта Орлова, Евгения Осипова и другие.



«Афера по-английски» – захватывающая история о семействе Катлеров, которые промышляют аферами. Чэд (Майкл Фассбендер) – великолепный гонщик, умеющий уйти от любой погони, решает завязать с семейным бизнесом и посвятить себя жене (Линдси Маршал) и детям. Но напоследок он вынужден принять участие еще в одном деле, которое задумал его отец Колби (Брендан Глисон). Речь идет о дерзком ограблении роскошного особняка. Вот только дом, набитый сокровищами, принадлежит очень влиятельному человеку, который не прощает ничего. Фильм вышел в широкий прокат с 16 марта.

Audi City Moscow – уникальное инновационное пространство, созданное немецкими архитекторами и инженерами с использованием новейших технологий. Это не только место, где потенциальный покупатель может оценить все модели бренда в самых разнообразных модификациях, но и площадка для обмена идей, проведения лекций и мастер-классов в сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами и компаниями, занимающимися разработками в области технологий.

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16.03.2017