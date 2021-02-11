В столице прошла светская премьера фильма «Аферистка»

Фотоотчет из кинотеатра Галерей «Времена года»

В кинотеатре Галерей «Времена Года» состоялась российская премьера фильма АФЕРИСТКА. Главные роли в этом криминальном триллере с непредсказуемым сюжетом и циничным юмором исполнили номинантка на премию «Оскар» Розамунд Пайк и обладатель премии «Золотой глобус» Питер Динклэйджс, знакомый огромному количеству зрителей по роли Тириона Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов». Между героями Розамунд Пайк и Питера Динклэйджа, двумя криминальными гениями, на протяжении фильма разворачивается жесткое противостояние. За роль в этой картине Розамунд Пайк на минувшей неделе номинирована на престижную американскую кинопремию «Золотой Глобус».

Первыми посмотреть ленту пришли российские знаменитости: Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Ольга Кабо, Олеся Судзиловская, Мария Голубкина, Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Илья Бачурин, Виктория Дайнеко, Константин Гайдай, Ирина Чайковская, Кирилл Зайцев, Данила Белых, Пётр Романов, Кристина Левиева, Светлана Зейналова, Ирина Йовович и др.

Настроение вечера создавали коктейли с Rémy Martin 1738 Accord Royal. Коктейльная вечеринка перед премьерой прошла в итальянском ресторане Spettacolo.

В российских кинотеатрах АФЕРИСТКА появится уже 19 февраля.

Фото с премьеры предоставлены кинокомпанией «Вольга».

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11.02.2021