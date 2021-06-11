В Москве прошла светская премьера триллера «Аффект»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

Гостями специального показа стали Глафира Тарханова, Полина Аскери, Илья Бачурин, Таша Белая, Евгений Коблов, Анастасия Вознюк и другие.

Специальный показ начался с приветственной речи генерального директора кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяны Долженко: «Для нас важно выпустить это кино в прокат в России, потому что во-первых, кто, если не мы, а во-вторых, оно как нельзя более убедительно отвечает нашему фокусу внимания на дистрибуции кино страстного, бунтарского, неконвенционального. Первые зрители отмечали невероятную степень вовлечения и сопричастности с происходящим на экране, как будто на магические полтора часа их затянуло по другую сторону экрана. Одним словом, этот фильм как захватывающий аттракцион. Надеемся, что десятки тысяч российских зрителей в июне встретятся со своими внутренними бунтарями».

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11.06.2021