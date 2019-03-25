В столице прошла премьера фильма «Амбивалентность»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

24 марта в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма АМБИВАЛЕНТНОСТЬ режиссера Антона Бильжо по сценарию Сергея Тарамаева и Любы Львовой (ЗИМНИЙ ПУТЬ). Ранее картина получила приз за лучшую режиссуру на фестивале «Окно в Европу−2018». Фильм на премьере представил журналист и телеведущий Сергей Шолохов, а также создатели картины: режиссер Антон Бильжо, сценаристы Сергей Тарамаев и Люба Львова, продюсеры Ася Темникова, продюсер и актриса фильма Ольга Цирсен, актеры Данил Стеклов и Егор Морозов.

Премьеру также посетили: Светлана Бондарчук, Ирина Безрукова, Павел Лунгин, Полина Максимова, Юлия Ауг, Дарья Мороз, Андрей Бильжо, Екатерина Волкова, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Дарья Повереннова, Светлана Камынина, Полина Виторган, Наталья Лесниковская, Владимир Левкин, Михаил Тройник, Павел Финн, Оксана Карас, Наталья Кудряшова, Ксения Суркова, Надежда Иванова, Екатерина Двигубская, Алиса Толкачева, Алексей Чупов, Александр Рапопорт, Александра Черкасова-Служитель, Софья Гершевич и другие.

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ − это история о том, что в любом человеке могут уживаться самые противоречивые чувства. Но рано или поздно придется выбирать: любить или ненавидеть, быть правильным или экспериментировать, созидать или разрушать, проживать жизнь или наблюдать ее.

В российском прокате картина появится с 28 марта 2019 года.

Фото с премьеры предоставлены компанией «ПРОвзгляд».

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25.03.2019