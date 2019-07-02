В столице прошла премьера боевика «Анна»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

1 июля в кинотеатре «Москва» при поддержке журнала GQ прошла российская премьера экшн-триллера АННА. Новую картину прославленного французского режиссера Люка Бессона столичной публике представили исполнительница главной роли российская супермодель Саша Лусс, а также ее партнеры по проекту − актеры Александр Петров и Никита Павленко и модель Лера Абова.

Возможностью первыми оценить новую работу автора культовых фильмов ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА, ЛЕОН, ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ЛЮСИ не могли не воспользоваться деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса: Светлана Ходченкова, Павел Деревянко, Марюс Вайсберг, Игорь и Григорий Верники, Ян Гэ, Маша Цигаль, Кирилл Рихтер, Feduk и Саша Новикова, Алла Вербер, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев, Стефания Маликова, Мария Шумакова и многие другие.

В фильме рассказана история Анны, несгибаемой девушки, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.

Фотографии с премьеры предоставлены PR-службой «Централ Партнершип».

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02.07.2019