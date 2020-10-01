В Москве состоялась премьера фильма «Аутло»

Фотоотчет из киноцентра «Пять звезд на Павелецкой»

В пятницу 25 сентября в киноцентре «Пять звезд» на Павелецкой одновременно в двух залах прошла премьера скандального фильма Ксении Ратушной АУТЛО. На премьере присутствовали создатели фильма, участники съемочной группы, журналисты и известные кинематографисты. Во избежание провокаций, о премьере не объявляли заранее, т.к. ряд предыдущих попыток показать фильм в Москве пришлось отменять.

Показ посетили звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова, актёр Григорий Калинин, режиссеры – лауреаты Кинотавра Борис Акопов (БЫК) и Филипп Юрьев (KITOBOY), Инга Лепс, Олеся Бондаренко, Карен Шаинян, художник Валерий Переверзев с беременной супругой Юлией, режиссер Аксинья Гог, продюсер фильма КОНФЕРЕНЦИЯ Катерина Михайлова, оператор Даниил Фомичев (КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ), и другие.

«Я счастлива, что фильм на шаг ближе к прокату! И безумно благодарна всем, кто помог премьере случиться. Хорошо, что всё прошло без казаков и ОМОНа», – сказала автор и режиссер АУТЛО Ксения Ратушная.

«Это был красивый выдох, после того, как мы на три года задержали дыхание. Было много любви и свободы, как и в каждом кадре нашего фильма. Мы закончили свое путешествие с АУТЛО и очень рады, что теперь оно начнётся у зрителя», – заявила креативный продюсер картины Вероника Чибис.

После показа в зале «Куросава» состоялся сеанс вопросов и ответов, который провела кинокритик, член жюри «Тедди» Берлинского фестиваля Ксения Ильина.

«Мы благодарны руководству сети и кинотеатра «Пять звезд» за сотрудничество, – сказал гендиректор Кинокомпании HHG Владислав Пастернак. – После фестивальных показов и побед фильм, наконец, начинает своё путешествие от профессиональной аудитории к зрителю».

Вечер завершился афтепати в коворкинге «Cabinet Lounge», где перед гостями выступил Богдан Кияшко.

Фильм выходит в прокат 29 октября, в течение месяца зрителей ожидает еще ряд специальных показов и премьер в городах России.

Фото с премьеры предоставлены организаторами.

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01.10.2020