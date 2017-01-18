В столице прошла большая премьера мультфильма «Балерина»

Фотоотчет из мультиплекса «Формула кино Сити»

17 января в московском ТРЦ «Афимолл Сити» состоялась премьера анимационного фильма от продюсеров комедии 1+1 и прославленной студии Gaumont – БАЛЕРИНА. Программа началась в 18.00 в центральном атриуме ТРЦ, где выступили ученицы Русской национальной балетной школы Илзе Лиепа и прошла автограф-сессия группы MBAND, записавшей специально для БАЛЕРИНЫ саундтрек и клип на одноименную песню.

Поклонницы творчества группы начали собираться в атриуме еще с полудня. И к назначенному времени уже несколько сотен фанаток ожидали своих кумиров у сцены. Настоящим сюрпризом для пришедших стало появление модели Сони Киперман, озвучившей одну из ролей в мультфильме. Соня присоединилась к автограф-сессии, так что некоторые поклонницы смогли получить и ее памятные записи.

Премьера продолжилась в кинотеатре «Формула Кино Сити». Премьерный показ мультфильма посетили группа MBAND, Соня Киперман, группы «Винтаж» и «Сухие», рэпер ST и Ассоль Васильева, участник группы 5sta Family Валерий Ефремов, певица Luuna Дарья Шашина, участница шоу «Голос» Александра Белякова, Диана Иваницкая-Шорикова, актриса и телеведущая Юлия Пятина и другие.

Напомним, что 14 января премьера мультфильма прошла в Петербурге. Ее организовали в Мариинском театре, в зале Щедрина. В этот вечер мероприятие посетили: Елена Бережная, Илья Носков, Сергей Селин, Милана Кержакова и Наталья Тюльпанова, Василий Смольный, Светлана Плащевская, Елена Русанова, Яков Шамшин и др.

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18.01.2017