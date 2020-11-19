В Москве прошла светская премьера триллера «Бег»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

В столичном кинотеатре «Пионер» прошла закрытая светская премьера фильма БЕГ, главные роли в котором исполнили Полина Максимова, Евгений Романцов, Данила Якушев, Данил Стеклов, Мария Ахметзянова, Леонид Громов, Олег Васильков, Мария Миногарова и другие звезды российского кино.

Фильм рассказывает историю чемпиона Европы по легкой атлетике Сергея Бороздина (Евгений Романцов), жизнь которого переворачивается после автомобильной катастрофа. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность – на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя (Полина Максимова) расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.

Зрителями картину представили продюсер Артем Виткин, актеры Полина Максимова, Евгений Романцов, Данила Якушев, Данила Стеклов и другие члены команды, которая работала над фильмом.

Среди гостей премьеры были замечены Маша Цигаль, Алена Чехова, Дана Борисова, Владимир Котт, Ирина Чайковская, Светлана Журова, Настя Крайнова, Илья Бачурин, Светлана Камынина, Виктория Рунцова, Егор Корешков, Анна Чурина, Анфиса Черных и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Фотографии с премьеры предоставлены PR-службой фильма.

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19.11.2020