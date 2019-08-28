В Москве прошла премьера фильма «Битва»

Фотоотчет из мультиплекса «Кино Okko Афимолл Сити»

27 августа в столичном мультиплексе «КИНО ОККО Афимолл Сити» прошла премьера танцевальной драмы БИТВА. Картину гостям представили создатели фильма: режиссер и соавтор сценария Анар Аббасов, хореограф Евгений Барышев, а также исполнители ведущих ролей Риналь Мухаметов, Екатерина Кукуй, Анна Исаева, Артем Карпов, Анфиса Семина и другие.

На первом показе фильма создателей поддержали Александра Ревенко, Авелина Квасова, Павел Стонт, Марика Шмуксте, Антон Малышев, Sofya Skya и другие.

Лента выходит в прокат 29 августа.

Фото с премьеры предоставлены компанией WDSSPR.

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28.08.2019