В Москве прошла премьера фильма «Битва»

27 августа в столичном мультиплексе «КИНО ОККО Афимолл Сити» прошла премьера танцевальной драмы БИТВА. Картину гостям представили создатели фильма: режиссер и соавтор сценария Анар Аббасов, хореограф Евгений Барышев, а также исполнители ведущих ролей Риналь Мухаметов, Екатерина Кукуй, Анна Исаева, Артем Карпов, Анфиса Семина и другие.
На первом показе фильма создателей поддержали Александра Ревенко, Авелина Квасова, Павел Стонт, Марика Шмуксте, Антон Малышев, Sofya Skya и другие.
Лента выходит в прокат 29 августа.
Фото с премьеры предоставлены компанией WDSSPR.
28.08.2019