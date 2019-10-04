В Москве прошла премьера триллера «Болевой порог»

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера российского триллера БОЛЕВОЙ ПОРОГ. Фильм представили режиссер Андрей Симонов, продюсеры Альберт Рябышев и Андрей Ушацкий, и актеры Роман Курцын, Арина Постникова, Кирилл Комаров, Наталья Скоморохова, Александр Голубков и Григорий Чабан.
Гостями вечера стали: музыкант Александр Асташенок, актер Кирилл Васильев, актриса Янина Мелехова, актер Александр Соколовский, дизайнер Алиса Толкачева и другие.
Кирилл, Лена, Сергей и Таня — столичная «золотая молодежь». Они устраивают гонки на дорогих машинах по Москве и прожигают жизнь, не боясь быть наказанными. Но в один миг их жизнь круто меняется: они вынуждены скрываться на Алтае, чтобы избежать больших неприятностей. Но можно ли уйти от проблем и не заплатить ничего взамен? Героям нового фильма Андрея Симонова предстоит испытать себя и свой болевой порог.
Лента выходит в прокат 10 октября.
Фото предоставлены компанией «СБ фильм»
04.10.2019