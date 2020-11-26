В столице прошла премьера фильма «Человек из Подольска»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

В московском киноцентре «Октябрь» прошла звездная премьера фильма Семена Серзина ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА. Показ прошел в рамках проекта «КАРО.Арт».

Лента снята по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. В ней драматург рассказал историю необоснованного задержания подольского парня Николая Фролова: в полицейском участке он ждет насилия, но его допрашивают про родную хрущевку, хороший Запад и виды по пути на нелюбимую работу. И такой диалог оказывается куда болезненнее, чем встреча с продажной полицией. Абсурдистская трагикомедия маленького человека мгновенно стала одним из главных театральных хитов, а сам Данилов получил за пьесу «Золотую маску».

Фото с премьеры предоставлены компанией «Про:взгляд».

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26.11.2020