В Москве состоялась премьера фильма «Круэлла»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

Гостям картину представил генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

В этот вечер в фойе открывшегося после реставрации кинотеатра «Художественный» гостей показа ожидали стильные декорации и фотозоны, вдохновленные духом и атмосферой картине, посвященной одной из самых дерзких и скандально известных злодеек Disney! Для приглашенных гостей действовал дресс-код black&white.

Первыми зрителями нового фильма о самой дерзкой и стильной злодейке Disney стали Дарья Повереннова, Елена Валюшкина, Нигина Сайфуллаева, Дмитрий Дьяченко, Денис Шведов, Елена Николаева, Ксения Чилингарова, Ольга Карпуть, Мария Фёдорова, Маргарита Мамун, Настасья Самбурская, Виктория Дайнеко, Юлия Савичева, Полина Ауг, Илья Бачурин, Женя Малахова, Алёна Водонаева, Анфиса Вистингаузен, Александр Анатольевич, Снежина Кулова, Ольга Якубович, Алина Шпак и другие.

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28.05.2021